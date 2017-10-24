Хабаровчанин «подцепил» на острове Бали корь и заразил ребёнка

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю извещает, что в Хабаровске среди населения зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания корью и 8 случаев подозрения на корь. Заболевание завезено туристом, отдыхавшим на острове Бали. Второй заболевший — ребенок из семьи больного, не вакцинированный против кори, сообщили ИА AmurMedia в краевом управлении Роспотребнадзора.

Остальные случаи заболевания корью регистрировались у людей, имевших контакты с заболевшими.

Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ведется эпидемиологическое расследование. Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, в рамках которых осуществляется иммунизация населения против кори.

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок иммунизации от кори подлежат дети в 1 год и в 6 лет.

Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям без ограничений по возрасту подлежат лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведения о прививках против кори, а также лица, привитые против кори однократно.

Информацию о необходимости вакцинации граждане могут получить в поликлиниках по месту жительства.