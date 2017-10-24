Бизнесмен, проводящий махинации с автомобилями, осужден в Екатеринбурге

В марте 2014 года было создано общество с ограниченной ответственностью «Империя авто», директором которого был обвиняемый. Фирма занималась посредничеством при продаже автомобилей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Бизнесмен арендовал офис и площадки для хранения автомобилей на улице Донбасской. Также он дал в СМИ рекламу о деятельности фирмы.

Его наемные сотрудники искали клиентов, желающих продать свои подержанные машины. Они заключали с продавцом автомобиля договор, по условиям которого фирма обязуется продать автомашину. Когда владельцы машин ставили их на площадки фирмы, то автомобиль продавали, а деньги директор забирал себе, оставляя людей ни с чем.

«Органами предварительного следствия руководителю ООО “Империя авто” предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебною положения в особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила восемь с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.