Бизнесмен, проводящий махинации с автомобилями, осужден в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября, ИА УралПолит.Ru. Бизнесмен, обманувший автовладельцев на 8 млн рублей, осужден в Екатеринбурге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября, ИА УралПолит.Ru. Бизнесмен, обманувший автовладельцев на 8 млн рублей, осужден в Екатеринбурге.
В марте 2014 года было создано общество с ограниченной ответственностью «Империя авто», директором которого был обвиняемый. Фирма занималась посредничеством при продаже автомобилей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Бизнесмен арендовал офис и площадки для хранения автомобилей на улице Донбасской. Также он дал в СМИ рекламу о деятельности фирмы.
Его наемные сотрудники искали клиентов, желающих продать свои подержанные машины. Они заключали с продавцом автомобиля договор, по условиям которого фирма обязуется продать автомашину. Когда владельцы машин ставили их на площадки фирмы, то автомобиль продавали, а деньги директор забирал себе, оставляя людей ни с чем.
«Органами предварительного следствия руководителю ООО “Империя авто” предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебною положения в особо крупном размере. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила восемь с половиной миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Накануне Орджоникидзевский районный суд приговорил предпринимателя к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.