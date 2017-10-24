Молодой водитель ВАЗа погиб при обгоне на трассе Южного Урала

Столкновение двух легковых автомобилей в Саткинском районе унесло жизнь 20-летнего водителя ВАЗ-2108, сообщают в региональном УГИБДД.

Аварию на 286-м километре трассы Бирск — Тастуба — Сатка зафиксировали 23 октября около 3 часов ночи. По данным сотрудников Госавтоинспекции, молодой человек за рулём «восьмёрки» выехал на встречную полосу там, где это запрещено ПДД, и врезался во встречную «Ладу Калину».

«Управление ГИБДД по Челябинской области просит начинающих водителей воздержаться от поездок. Всем автовладельцам срочно поменять на колесах летнюю резину на зимнюю. При движении соблюдать скоростной режим, использовать навыки управления транспортным средством на заснеженной дороге», — напоминают в ведомстве.