Офицер сбежал от долгов в ИГ. Хранитель российской гостайны вернулся из Сирии в таджикский СИЗО

Источник: AP 2017

Согласно опубликованным вчера МВД Таджикистана сведениям, 34-летний уроженец Краснодара гражданин России Денис Хисамов в мае 2015 года раздобыл где-то поддельный паспорт гражданина Таджикистана и вылетел с ним в Турцию. Затем, вступив в запрещенное в России Исламское государство (ИГ), «принял активное участие в боевых действиях в Ираке и Сирии».

Весной этого года предполагаемый боевик возвращался в Россию, где планировал «совершить преступление», но был задержан турецкими пограничниками, которые усомнились в подлинности предъявленного паспорта. Турецкая сторона выслала его в Таджикистан, где по ст. 340 УК (подделка официального документа) Денису Хисамову грозит два года заключения. Впрочем, МВД Таджикистана уже сообщило, что собирается отправить задержанного на родину. В России ему могут предъявить более тяжкие обвинения, впрочем, ФСБ и СКР пока не заявили о своих претензиях к Денису Хисамову.

До истории с ИГ Денис Хисамов успел получить определенную известность в военно-технических кругах. Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, он стал специализироваться на защите информации.

Молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ, став, согласно автобиографической справке, «экспертом в области защиты персональных данных и информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения».

Карьера ученого тоже развивалась вполне успешно. Сразу после училища он возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве, в котором, по его словам, «обеспечивал командование скрытой связью и осуществлял контроль за режимом секретности при работе персонала». Затем работал в 8-м управлении Генштаба, контролируя уже «деятельность подчиненных частей и подразделений спецслужб в области защиты информации».

В 2009 году, уволившись из армии, капитан Хисамов занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил и возглавил его отец — видный военный ученый Франгиз Хисамов.

Проработав на гражданке три года, шифровальщик уволился и из института. По словам его близких, ученый перебрался из Краснодара обратно в Москву, где планировал готовиться к защите докторской диссертации.

Отъезд в Сирию «далекого от религиозного фанатизма» ученого, как утверждают знакомые и родственники Дениса Хисамова, «шокировал» все его окружение.

По версии одного из близких экс-офицера, в последние годы, уже в Москве, тот действительно увлекся религиозными идеями. Известно, например, что капитана Хисамова буквально вывела из себя обычная проверка документов, которую он объяснил «нетерпимостью» столичных полицейских к его религиозным взглядам. Ученый, получивший штраф 500 руб. за допущенные им во время проверки грубые высказывания в адрес патрульных, целый год судился с «обидчиками», но так и не смог доказать свою правоту.