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09:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Офицер сбежал от долгов в ИГ. Хранитель российской гостайны вернулся из Сирии в таджикский СИЗО

Как стало известно «Ъ», бывший капитан Минобороны РФ, кандидат технических наук Денис Хисамов, специализировавшийся на охране гостайны, мог примкнуть к боевикам в Сирии не только по идеологическим, но и экономическим мотивам. На родине секретчика, не расплатившегося за дорогую иномарку, преследовали кредиторы и коллекторы. Сейчас Денис Хисамов находится под стражей в Таджикистане, который собирается отправить его в Россию.

Источник: AP 2017

Согласно опубликованным вчера МВД Таджикистана сведениям, 34-летний уроженец Краснодара гражданин России Денис Хисамов в мае 2015 года раздобыл где-то поддельный паспорт гражданина Таджикистана и вылетел с ним в Турцию. Затем, вступив в запрещенное в России Исламское государство (ИГ), «принял активное участие в боевых действиях в Ираке и Сирии».

Весной этого года предполагаемый боевик возвращался в Россию, где планировал «совершить преступление», но был задержан турецкими пограничниками, которые усомнились в подлинности предъявленного паспорта. Турецкая сторона выслала его в Таджикистан, где по ст. 340 УК (подделка официального документа) Денису Хисамову грозит два года заключения. Впрочем, МВД Таджикистана уже сообщило, что собирается отправить задержанного на родину. В России ему могут предъявить более тяжкие обвинения, впрочем, ФСБ и СКР пока не заявили о своих претензиях к Денису Хисамову.

До истории с ИГ Денис Хисамов успел получить определенную известность в военно-технических кругах. Окончив с отличием Краснодарское высшее военное училище имени Штеменко, он стал специализироваться на защите информации.

Молодой ученый защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько десятков серьезных научных работ, став, согласно автобиографической справке, «экспертом в области защиты персональных данных и информационных технологий в телекоммуникационных системах гражданского и военного назначения».

Карьера ученого тоже развивалась вполне успешно. Сразу после училища он возглавил службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве, в котором, по его словам, «обеспечивал командование скрытой связью и осуществлял контроль за режимом секретности при работе персонала». Затем работал в 8-м управлении Генштаба, контролируя уже «деятельность подчиненных частей и подразделений спецслужб в области защиты информации».

В 2009 году, уволившись из армии, капитан Хисамов занял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил и возглавил его отец — видный военный ученый Франгиз Хисамов.

Проработав на гражданке три года, шифровальщик уволился и из института. По словам его близких, ученый перебрался из Краснодара обратно в Москву, где планировал готовиться к защите докторской диссертации.

Отъезд в Сирию «далекого от религиозного фанатизма» ученого, как утверждают знакомые и родственники Дениса Хисамова, «шокировал» все его окружение.

По версии одного из близких экс-офицера, в последние годы, уже в Москве, тот действительно увлекся религиозными идеями. Известно, например, что капитана Хисамова буквально вывела из себя обычная проверка документов, которую он объяснил «нетерпимостью» столичных полицейских к его религиозным взглядам. Ученый, получивший штраф 500 руб. за допущенные им во время проверки грубые высказывания в адрес патрульных, целый год судился с «обидчиками», но так и не смог доказать свою правоту.

Однако отправиться в Сирию отставного шифровальщика, по мнению его друзей, вынудили скорее экономические, чем идеологические соображения. Дело в том, что в конце 2014 года уже обосновавшийся в столице капитан взял в одном из банков кредит на покупку BMW Х5. Подержанный семилетний на тот момент внедорожник обошелся ему в 1,3 млн руб., но расплатиться по кредиту владелец иномарки по какой-то причине не смог. Он не выплатил даже проценты за первый месяц пользования деньгами. Банк начал активно преследовать должника, подключив к процедуре коллекторов. Спасаясь от кредиторов, должник в конце 2014 года каким-то образом продал «кредитный» Х5 по объявлению через рекламный сайт, а на вырученные деньги приобрел себе фальшивый таджикский паспорт и авиабилет до Стамбула.

«Денис, несмотря на все его заслуги в научном мире и успешную карьеру, еще совсем молодой человек, — пояснил “Ъ” отец перебежчика Франгиз Хисамов.— Я думаю, что его психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов».

Специалисты по работе с должниками между тем не успокоились. Пока экс-офицер находился в Турции и Сирии, коллекторы обратились к нему с иском в Савеловский райсуд Москвы, который 30 марта 2016 года признал их требования обоснованными. Поскольку ни сам должник, ни его представитель на заседание по понятным причинам не явились, погасить задолженность был вынужден соответчик по иску — последний владелец Х5. Внедорожник у него по решению суда просто изъяли в пользу банка.

Сергей Машкин; Анна Перова, Краснодар

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