Во Владивостоке неизвестные заминировали банк

Сегодня, 24 октября, во Владивостоке заминировали банк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу Адмирала Фокина, 19 в «Альфа-Банке». Сотрудники и клиенты были экстренно эвакуированы из здания.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, медики и спасатели.