Во Владивостоке неизвестные заминировали банк
В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В настоящее время на месте происшествия находятся экстренные службы.
Сегодня, 24 октября, во Владивостоке заминировали банк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел по адресу Адмирала Фокина, 19 в «Альфа-Банке». Сотрудники и клиенты были экстренно эвакуированы из здания.
В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники полиции, медики и спасатели.
В настоящее время все подробности случившегося устанавливаются.