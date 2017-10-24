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08:36 (мск), источник: Nakanune.ru

В суде опровергли заявления барда Новикова о снятии ареста с земельного участка в коттеджном поселке «Бухта Квинс»

Бард и художественный руководитель екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков заявил, что суд принял решение о снятии ареста с земельного участка в коттеджном поселке «Бухта Квинс». Однако в самом суде это опровергли.

«Сегодня, 23 октября, суд Ленинского района города Екатеринбурга снял арест с моего земельного участка под уже построенными домами ПЖСК «Бухта Квинс», наложенный следствием почти два года назад, признав его незаконным. Как это не дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать, — написал в понедельник Новиков на своей странице в Facebook.

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Однако в суде заявили, что такого решения не принималось.

«Суд ничего не снимал. По этому вопросу лучше обратиться к следователю, который ведет это дело», — сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде.

Напомним, строительство коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В этом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела, работы на площадке были частично возобновлены. Александр Новиков проходит по делу как обвиняемый.

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