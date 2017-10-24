В суде опровергли заявления барда Новикова о снятии ареста с земельного участка в коттеджном поселке «Бухта Квинс»

«Сегодня, 23 октября, суд Ленинского района города Екатеринбурга снял арест с моего земельного участка под уже построенными домами ПЖСК «Бухта Квинс», наложенный следствием почти два года назад, признав его незаконным. Как это не дико выглядит, но именно следственная группа и ее непосредственное начальство более всех препятствовало снятию ареста, а следовательно, передаче квартир их законным владельцам. Суд Ленинского района совершенно справедливо и по закону поставил точку. Теперь вводу домов в эксплуатацию ничто не должно препятствовать, — написал в понедельник Новиков на своей странице в Facebook.

Однако в суде заявили, что такого решения не принималось.

«Суд ничего не снимал. По этому вопросу лучше обратиться к следователю, который ведет это дело», — сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде.