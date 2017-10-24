В Самаре произошёл пожар в элеваторе на Хлебной площади

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 октября, примерно в 18:00, в Самаре, на Хлебной площади произошёл пожар в здании старинного элеватора, построенного в 1916 году, сообщает 63.ru.

По словам очевидцев, элеватор горел с левой стороны, где ведется стройка Фрунзенского моста. Пламя потушили оперативно прибывшие пожарные из расположенной неподалёку пожарной части. О причинах возникновения пожара и ущербе ничего не сообщается.