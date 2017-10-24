В Енисейском районе из тайги спасли раненого охотника

Спасатели помогли врачам найти и вывезти из тайги сломавшего руку охотника. Об этом сообщили в краевом учреждении «Спасатель».

Сообщение о происшествии поступило в спасательную службу Енисейского района Красноярского края от диспетчера скорой помощи. По данным медиков, в охотничьем угодье в устье реки Догыдло (приток реки Сым) один из охотников получил открытый перелом руки. Для его эвакуации в тайгу отправили экипаж санитарной авиации на вертолете, но врачам могла потребоваться помощь спасателей для его транспортировки.