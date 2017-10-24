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08:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четверо жителей Приангарья подозреваются в хищении маткапитала на 900 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Четверых жителей Иркутской области задержали правоохранители по подозрению в хищении средств материнского капитала на общую сумму более 900 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении выплат». Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

По версии следствия, четверо жителей Черемхово, Ангарска и Баяндаевского района в возрасте от 21 до 48 лет направили в УПФР по Иркутской области фиктивные документы. Установлено, что злоумышленники действовали под видом риелторов.

«В Черемховском районе и Ангарске проводились обыски и в результате изъяты документы, печати, компьютерная техника с клиентскими базами, сотовые телефоны, денежные средства, золотые украшения, две дорогостоящие иномарки», — сообщили в ведомстве.

Основной фигурант — ранее судимая 37-летняя жительница Ангарска, которая находится под домашним арестом.

Трое сообщников отпущены под подписку о невыезде.

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