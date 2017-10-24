Прокуратура РТ проверит школу, в которой ученица получила травмы

И. о. прокурора РТ Сергей Старостин поручил провести проверку в школе поселка Круглое Поле Тукаевского района. По данным издания KazanFirst, 10 октября школьники толкнули ученицу 7 класса, в результате чего девушка получила компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок до сих пор находится в больнице. Подобные инциденты, по данным СМИ, происходили и ранее: когда девочка училась в 5 классе ее толкнули на лестнице, и она сломала ногу. По словам матери девочки, в обоих случаях «скорую» ученице не вызывали и родителям своевременно не сообщали о произошедшем.