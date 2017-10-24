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09:38 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура РТ проверит школу, в которой ученица получила травмы

На перемене ученики толкнули учащуюся 7 класса, в результате чего девушка получила перелом грудного позвонка.

Прокуратура Тукаевского района проверит школу, в которой ученица получила серьезные травмы на перемене, сообщает пресс-служба ведомства.

И. о. прокурора РТ Сергей Старостин поручил провести проверку в школе поселка Круглое Поле Тукаевского района. По данным издания KazanFirst, 10 октября школьники толкнули ученицу 7 класса, в результате чего девушка получила компрессионный перелом грудного позвонка. Ребенок до сих пор находится в больнице. Подобные инциденты, по данным СМИ, происходили и ранее: когда девочка училась в 5 классе ее толкнули на лестнице, и она сломала ногу. По словам матери девочки, в обоих случаях «скорую» ученице не вызывали и родителям своевременно не сообщали о произошедшем.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям администрации школы на предмет исполнения профессиональных обязанностей. В случае выявления нарушения закона будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

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