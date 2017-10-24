Сотрудники полиции разыскали двух пропавших подростков из Новокуйбышевска

Как выяснили полицейские, в отношении молодых людей никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. За несовершеннолетними выехали родители.

Напомним, 16-летние Игорь Лукьянов и Алина Михайлова покинули свои дома 16 октября. Сразу после того, как родители несовершеннолетних обратилась за помощью в полицию, правоохранители приступили к их поиску. На розыск был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших, отработали возможные места нахождения подростков. Ориентировка с приметами несовершеннолетних была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.