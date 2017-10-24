Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Женщина погибла, отмечая победу над раком груди
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Собянин ответил на вопрос, будет ли баллотироваться снова
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Киев может купить газ у России, хотя в Европе дешевле - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:36 (мск), источник: Volga News

Сотрудники полиции разыскали двух пропавших подростков из Новокуйбышевска

В понедельник, 23 октября, сотрудники органов внутренних дел разыскали двух пропавших подростков из Новокуйбышевска в пос. Ленинский Волгоградской области, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, в отношении молодых людей никаких противоправных действий не совершалось. В настоящее время стражи правопорядка продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. За несовершеннолетними выехали родители.

Напомним, 16-летние Игорь Лукьянов и Алина Михайлова покинули свои дома 16 октября. Сразу после того, как родители несовершеннолетних обратилась за помощью в полицию, правоохранители приступили к их поиску. На розыск был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавших, отработали возможные места нахождения подростков. Ориентировка с приметами несовершеннолетних была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

К поиску подключались поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и волонтеры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Присяжные вынесли обвинительный вердикт обвиняемым в убийстве боксера Еремеева
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь