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09:26 (мск), источник: АиФ Казань

В казанской «Домашней столовой» обнаружили кишечную палочку

Роспотребнадзор по РТ выявил ряд нарушений санитарных требований в «Домашней столовой» на ул. Большой Красной.

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в «Домашней столовой», сообщает пресс-служба Управления.

В октябре сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку в «Домашней столовой», расположенной на Большой Красной, 34. В ходе нее было выявлено несколько нарушений. Так, столы своевременно не убираются после каждого посетителя, нет моющих и дезинфицирующих средств, не соблюдаются условия мытья посуды (в смывах с подносов для посетителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки) и хранения салатов.

Кроме того, в столовой обманывают посетителей: масса некоторых блюд значительно ниже той, которая указана в меню.

По результатам проверки должностных лиц ООО «Атлас» привлекли к административной ответственности.

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