В казанской «Домашней столовой» обнаружили кишечную палочку

В октябре сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку в «Домашней столовой», расположенной на Большой Красной, 34. В ходе нее было выявлено несколько нарушений. Так, столы своевременно не убираются после каждого посетителя, нет моющих и дезинфицирующих средств, не соблюдаются условия мытья посуды (в смывах с подносов для посетителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки) и хранения салатов.