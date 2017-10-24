В казанской «Домашней столовой» обнаружили кишечную палочку
Роспотребнадзор по РТ выявил ряд нарушений санитарных требований в «Домашней столовой» на ул. Большой Красной.
Роспотребнадзор по РТ выявил ряд нарушений санитарных требований в «Домашней столовой» на ул. Большой Красной.
Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в «Домашней столовой», сообщает
В октябре сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку в «Домашней столовой», расположенной на Большой Красной, 34. В ходе нее было выявлено несколько нарушений. Так, столы своевременно не убираются после каждого посетителя, нет моющих и дезинфицирующих средств, не соблюдаются условия мытья посуды (в смывах с подносов для посетителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки) и хранения салатов.
Кроме того, в столовой обманывают посетителей: масса некоторых блюд значительно ниже той, которая указана в меню.
По результатам проверки должностных лиц ООО «Атлас» привлекли к административной ответственности.