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11:11 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские спасатели выполнили миссию в Приморье и отправились домой

Там они не только пожары тушили.

Спасатели из Хабаровского края помогли соседнему Приморью справиться с разгулявшимися лесными пожарами и собрались домой. Более двух недель группировка Амурского спасательного центра МЧС России боролась со стихией и проводила разъясняющие встречи с населением.

«За время служебной командировки спасатели провели патрулирование лесного массива на площади более 50 километров, а также патрулирование 12 километров района возгорания и окарауливание кромки пожара на территории более 46 километров. Наши военнослужащие вели тушение локальных участков горения лесостепи на площади 4,5 гектара», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Кроме основной работы по ликвидации пожара, спасатели производили дежурство у входа в лесной массив и на постах совместно с сотрудниками полиции. Также они вели разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях особого режима, сообщает информационное подразделение спасцентра.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что по распоряжению Сибирского регионального центра МЧС России в Приморье отправились 200 спасателей из Хабаровского края.

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