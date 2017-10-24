Хабаровские спасатели выполнили миссию в Приморье и отправились домой

Спасатели из Хабаровского края помогли соседнему Приморью справиться с разгулявшимися лесными пожарами и собрались домой. Более двух недель группировка Амурского спасательного центра МЧС России боролась со стихией и проводила разъясняющие встречи с населением.

«За время служебной командировки спасатели провели патрулирование лесного массива на площади более 50 километров, а также патрулирование 12 километров района возгорания и окарауливание кромки пожара на территории более 46 километров. Наши военнослужащие вели тушение локальных участков горения лесостепи на площади 4,5 гектара», — рассказал начальник Амурского спасательного центра МЧС России Алексей Шишин.

Кроме основной работы по ликвидации пожара, спасатели производили дежурство у входа в лесной массив и на постах совместно с сотрудниками полиции. Также они вели разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в условиях особого режима, сообщает информационное подразделение спасцентра.