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09:23 (мск), источник: УралПолит.ру

​Режим ЧС введен в Алапаевском районе Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 октября, ИА УралПолит.Ru. Режим ЧС введен в трех населенных пунктах Алапаевского района из-за туберкулеза коров.

«…В период плановых диагностических исследований и проведения противоэпизоотических мероприятий на территории одного из хозяйств Алапаевского района были выявлены положительно реагирующие на туберкулез животные. Главой региона подписано распоряжение об установлении ЧС в трех населенных пунктах района», — сообщается на сайте правительства региона.

На этих территориях объявлен карантин и введен ряд ограничений по передвижениям и выпасу животных, реализации молока, мяса и иной сельхозпродукции.

Между тем, ветеринарные службы и санитарные врачи отмечают, что ситуация не угрожает потребителям продукции АПК.

«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», — приводятся в сообщении слова директора департамента ветеринарии Свердловской области — главного государственного ветинспектора региона Евгения Трушкина.

Ситуация также находится под контролем специалистов Россельхознадзора.

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