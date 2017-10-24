​Режим ЧС введен в Алапаевском районе Свердловской области

«…В период плановых диагностических исследований и проведения противоэпизоотических мероприятий на территории одного из хозяйств Алапаевского района были выявлены положительно реагирующие на туберкулез животные. Главой региона подписано распоряжение об установлении ЧС в трех населенных пунктах района», — сообщается на сайте правительства региона.

На этих территориях объявлен карантин и введен ряд ограничений по передвижениям и выпасу животных, реализации молока, мяса и иной сельхозпродукции.

Между тем, ветеринарные службы и санитарные врачи отмечают, что ситуация не угрожает потребителям продукции АПК.

«Департамент ветеринарии гарантирует, что продукция от положительно реагирующих животных не попадет в свободную реализацию и на стол потребителям», — приводятся в сообщении слова директора департамента ветеринарии Свердловской области — главного государственного ветинспектора региона Евгения Трушкина.