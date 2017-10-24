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09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае разыскивают женщин, подозреваемых в краже из супермаркета

Предполагаемые преступницы передвигаются на автомобиле Chevrolet Cruze.

Отдел полиции Карагайского района разыскивает двух женщин, подозреваемых в совершении краже из сетевого супермаркета.

«Предполагаемые преступницы около месяца назад украли из сетевого супермаркета дорогостоящую туалетную воду. Женщины попали в поле зрения камер видеонаблюдения в магазине. Установлено, что они не проживают в нашем районе, передвигаются на автомобиле Chevrolet Cruze, могли совершить подобные преступления в других населённых пунктах Пермского края», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» начальник полиции ОМВД по Карагайскому району Алексей Дудырев.

Приметы разыскиваемых:

Одной женщине на вид около 40 лет, полного телосложения, рост 150 сантиметров, лицо полукруглое, светлые волосы. В момент преступления была одета в футболку жёлтого цвета с надписью «ACNE STUDIOS», тёмные спортивные брюки. При себе была сумка коричневого цвета.

Второй на вид около 45 лет, среднего телосложения, рост 170 сантиметров, короткие волосы, крашенные в каштановый цвет. Была одета в кофту тёмно-зелёного цвета, чёрные кроссовки с белыми вставками по бокам. При себе была женская сумка чёрного цвета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемых, простят позвонить в отдел полиции Карагайского района по телефонам 8 (34297)31842 или 8 (34297)31835.

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