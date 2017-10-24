Жителя Челябинской области, «заминировавшего» отдел полиции, приговорили к полутора годам колонии
Челябинск. 24 октября.
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Челябинск. 24 октября.
Обвиняемый в июле текущего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мобильного телефона на экстренный номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве в отделе МВД России по Копейску.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.