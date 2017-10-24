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09:32 (мск), источник: Интерфакс

Жителя Челябинской области, «заминировавшего» отдел полиции, приговорили к полутора годам колонии

Челябинск. 24 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Суд вынес приговор жителю Копейска Челябинской области, который передал ложное сообщение о заложенной в здании городского отдела полиции бомбе, сообщает пресс-служба областной прокуратуры во вторник.

Источник: AP 2017

Обвиняемый в июле текущего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил с мобильного телефона на экстренный номер «112» и сообщил о готовящемся взрыве в отделе МВД России по Копейску.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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