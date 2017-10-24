Владелец батута в Омске заплатит 150 тысяч за травму ребенка
Омского предпринимателя накажут рублем за травмированного ребенка во время игры на батуте «Чудо-града», расположенного в торговом комплексе Левобережья.
Омского предпринимателя накажут рублем за травмированного ребенка во время игры на батуте «Чудо-града», расположенного в торговом комплексе Левобережья.
Судебное решение по иску его матери вступило в законную силу.
Инцидент произошел еще в марте.
Сначала мать ребенка обратилась с требованием о компенсации к владельцу аттракциона, однако получила категорический отказ. Поэтому и отправилась в суд. Женщину возмутил не только факт увечья сына, но и то, что пострадавшему мальчику никто не пришел на помощь.
— Из представленной видеозаписи следует, что ребенок долгое время просто сидел и лежал на батуте, держась за правую руку. При этом находящийся на аттракционе тренер была увлечена игрой на телефоне и не обращала на поведение детей никакого внимания, — пояснила «РГ» старший помощник прокурора Омской области Татьяна Бородина.
В возбуждении уголовного дела матери пострадавшего было отказано.
Тем не менее суд пришел к выводу, что мальчик получил травму в результате некачественно оказанной услуги. Требования безопасности при эксплуатации аттракциона не соблюдались.
— Кировский районный суд Омска удовлетворил исковые требования частично, постановив взыскать с предпринимателя в пользу омички 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. А также штраф за неудовлетворение в добровольном порядке ее требований в размере 50 тысяч рублей, — сообщила Татьяна Бородина.