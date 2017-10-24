В Башкирии в детский лагерь приняли на работу женщину, судимую за убийство человека

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в загородном лагере «Юлдаш» медкабинет работал без лицензии. Только после прокурорского вмешательства его руководство заключило договор со специализированным медучреждением.

После проверок в четырех лагерях Мелеузовского района подключены дымовые пожарные извещатели, обновлены огнетушители, обозначены пути эвакуации. В Бурзянском районе в десяти оздоровительных учреждениях приведены в рабочее состояние системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. В детском лагере «Горский» Кушнаренковского района была уволена женщина, имеющая судимость за убийство человека. За нарушения при ее трудоустройстве директор лагеря оштрафован по статье «нарушение трудового законодательства».

Прокуроры также добились восстановления трудовых прав подростков. В частности, в Ленинском районе Уфы ученикам, выполнявшим работы по благоустройству школьных территорий, была выплачена зарплата.