Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Путин предложил россиянам платить за медицину
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
СМИ: Оксана Пушкина может получить пост в Госдуме
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии в детский лагерь приняли на работу женщину, судимую за убийство человека

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. После прокурорских проверок свыше 130 сотрудников детских летних лагерей и школ наказаны за нарушения прав несовершеннолетних.

По информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, в загородном лагере «Юлдаш» медкабинет работал без лицензии. Только после прокурорского вмешательства его руководство заключило договор со специализированным медучреждением.

После проверок в четырех лагерях Мелеузовского района подключены дымовые пожарные извещатели, обновлены огнетушители, обозначены пути эвакуации. В Бурзянском районе в десяти оздоровительных учреждениях приведены в рабочее состояние системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. В детском лагере «Горский» Кушнаренковского района была уволена женщина, имеющая судимость за убийство человека. За нарушения при ее трудоустройстве директор лагеря оштрафован по статье «нарушение трудового законодательства».

Прокуроры также добились восстановления трудовых прав подростков. В частности, в Ленинском районе Уфы ученикам, выполнявшим работы по благоустройству школьных территорий, была выплачена зарплата.

В городе Октябрьском к дисциплинарной и административной ответственности привлечены сотрудники местной общественной организации «Городская Федерация Плавания», трудоустроившие без прохождения обязательного медосмотра и ознакомления с приказами о приеме на работу пять подростков.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь