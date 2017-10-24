Злоумышленник обокрал пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток»
Житель Кавалеровского района задержан по подозрению в похищении денег у пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток».
Житель Кавалеровского района задержан по подозрению в похищении денег у пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток».
Житель Кавалеровского района задержан по подозрению в похищении денег у пассажира поезда «Хабаровск—Владивосток».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Оперуполномоченные уголовного розыска ЛО МВД России на станции Уссурийск по горячим следам нашли 34-летнего жителя Кавалеровского района, подозреваемого в хищении денег.
Установлено, что подозреваемый возвращался на поезде «Хабаровск—Владивосток» домой из Хабаровского края. Мужчина работал бульдозеристом вахтовым методом. В момент, когда сосед по купе заснул, злоумышленник тайно похитил деньги из портмоне и вышел на своей станции. Стражи правопорядка задержали его по месту жительства.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения к нему избрана подписка о невыезде.