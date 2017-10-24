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09:35 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле очередной «борзой директор» не платил зарплату работникам гостиницы

В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность по выплате заработной платы работникам гостиницы «Металлург».

Директор гостиницы не выплачивал зарплату 21 работнику всё лето в период с июля по август 2017 года. Задолженность составила более 200 тыс. руб. Кроме того, работодатель не выплачивал деньги в мае и июне 2017 года.

«По результатам проверки прокуратура района в отношении индивидуального предпринимателя возбудила административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата, неполная выплата в установленный законом срок заработной платы), по результатам рассмотрения которого директор привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей. Судебный акт в законную силу не вступил», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Отметим, что прокурор районного суда направил 18 заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной зарплаты работникам гостиницы. Заявления рассмотрены и удовлетворены. Задолженность была погашена «борзым директором» в полном размере.

Напомним, недавно было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».

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