КамАЗ горел в Канавинском районе Нижнего Новгорода из-за неисправности
Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании автомашины на ул. Кузбасская (Канавинский район) поступило в ведомство в 02:05 23 октября.
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Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о возгорании автомашины на ул. Кузбасская (Канавинский район) поступило в ведомство в 02:05 23 октября.
Согласно информации, к возгоранию привела неисправность систем и механизмов транспортного средства.
Три минуты потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнём. Обгорели салон и кузов КамАЗа на площади 3 кв. метра. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что тела двух человек обнаружены на месте пожара в дачном доме в Нижегородской области.