Жительнице Кунгура дали шесть лет за убийство курящего в квартире сожителя
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.
Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.
Суд Кунгура признал местную жительницу виновной в убийстве сожителя.
4 января 2017 года в конгурской больнице скончался 47-летний мужчина, которого с ножевыми ранениями доставили в отделение на скорой. По факту происшествия сотрудники межрайонного следственного отдела СКР возбудили уголовное дело.
«В ходе следствия установили, что мужчина со своей 53-летней сожительницей находился дома. Между супругами, распивающими спиртные напитки, возникла ссора. Женщина была не довольна тем, что сожитель курит в квартире. В разгар конфликта она схватила нож, которым нанесла удар в живот мужчине. Затем она вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего медики не смогли», — сообщили в У СКР по Пермскому краю.
Собранные следователем СКР доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Преступные действия осуждённой расценивались как деяния, предусмотренные частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности).
Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.