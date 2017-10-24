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10:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жительнице Кунгура дали шесть лет за убийство курящего в квартире сожителя

Отбывать наказание женщина будет в исправительной колонии общего режима.

Суд Кунгура признал местную жительницу виновной в убийстве сожителя.

4 января 2017 года в конгурской больнице скончался 47-летний мужчина, которого с ножевыми ранениями доставили в отделение на скорой. По факту происшествия сотрудники межрайонного следственного отдела СКР возбудили уголовное дело.

«В ходе следствия установили, что мужчина со своей 53-летней сожительницей находился дома. Между супругами, распивающими спиртные напитки, возникла ссора. Женщина была не довольна тем, что сожитель курит в квартире. В разгар конфликта она схватила нож, которым нанесла удар в живот мужчине. Затем она вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего медики не смогли», — сообщили в У СКР по Пермскому краю.

Собранные следователем СКР доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора. Преступные действия осуждённой расценивались как деяния, предусмотренные частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета используемого в качестве оружия, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности).

Суд назначил виновной наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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