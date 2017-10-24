Жительнице Кунгура дали шесть лет за убийство курящего в квартире сожителя

4 января 2017 года в конгурской больнице скончался 47-летний мужчина, которого с ножевыми ранениями доставили в отделение на скорой. По факту происшествия сотрудники межрайонного следственного отдела СКР возбудили уголовное дело.

«В ходе следствия установили, что мужчина со своей 53-летней сожительницей находился дома. Между супругами, распивающими спиртные напитки, возникла ссора. Женщина была не довольна тем, что сожитель курит в квартире. В разгар конфликта она схватила нож, которым нанесла удар в живот мужчине. Затем она вызвала скорую помощь, но спасти пострадавшего медики не смогли», — сообщили в У СКР по Пермскому краю.