В Прикамье замдиректора строительной компании пытался подкупить инспектора миграционной службы
Организация, в которой трудился подсудимый, незаконно привлекла мигрантов для работы на трассе
Организация, в которой трудился подсудимый, незаконно привлекла мигрантов для работы на трассе
В Пермском крае вынесен приговор заместителю директора строительной организации из Тулы ООО «С-ДСУ 111». Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, информирует прокуратура.
Было установлено, что компания осуществляла работы по замене барьерного ограждения на автодороге
Чтобы избежать административной ответственности замдиректора предложил инспектору миграционной службы 100 тысяч рублей. Однако последний сообщил о намерениях обвиняемого в полицию. В результате, подсудимого задержали при передаче денег.
Его приговорили к штрафу в размере 1,3 млн рублей.