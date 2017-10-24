В Прикамье замдиректора строительной компании пытался подкупить инспектора миграционной службы

В Пермском крае вынесен приговор заместителю директора строительной организации из Тулы ООО «С-ДСУ 111». Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, информирует прокуратура.



Было установлено, что компания осуществляла работы по замене барьерного ограждения на автодороге Нытва-Кудымкар на территории Кудымкарского района. При этом на объекте трудились мигранты, не имеющие соответствующего оформления.



Чтобы избежать административной ответственности замдиректора предложил инспектору миграционной службы 100 тысяч рублей. Однако последний сообщил о намерениях обвиняемого в полицию. В результате, подсудимого задержали при передаче денег.



Его приговорили к штрафу в размере 1,3 млн рублей.