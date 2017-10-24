Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украины нет: ответ Times на обвинения россиянки в ДТП в Харькове
Путин предложил россиянам платить за медицину
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Киев может купить газ у России, хотя в Европе дешевле - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
10:04 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье замдиректора строительной компании пытался подкупить инспектора миграционной службы

Организация, в которой трудился подсудимый, незаконно привлекла мигрантов для работы на трассе Нытва-Кудымкар. Мужчина хотел избавить рабочих и компанию от ответственности, предложив должностному лицу взятку.

В Пермском крае вынесен приговор заместителю директора строительной организации из Тулы ООО «С-ДСУ 111». Его признали виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, информирует прокуратура.

Было установлено, что компания осуществляла работы по замене барьерного ограждения на автодороге Нытва-Кудымкар на территории Кудымкарского района. При этом на объекте трудились мигранты, не имеющие соответствующего оформления.

Чтобы избежать административной ответственности замдиректора предложил инспектору миграционной службы 100 тысяч рублей. Однако последний сообщил о намерениях обвиняемого в полицию. В результате, подсудимого задержали при передаче денег.

Его приговорили к штрафу в размере 1,3 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Прикамье замдиректора строительной компании пытался подкупить инспектора миграционной службы
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду во второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Эксперты выяснили, кто снимает квартиры без мебели
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь