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10:03 (мск), источник: АиФ Казань

На Волге задержали браконьеров с 300 кг рыбы

Росгвардия преследовала убегающих на моторной лодке браконьеров.

Специальный моторизированный полк Росгвардии на Волге пресек деятельность браконьеров, сообщает пресс-служба ведомства.

Экипажи взвода катеров во время патрулирования Волги заметили моторную лодку и граждан, которые поднимали из воды рыболовную сеть. Катера Росгвардии приблизились к рыбакам, но те стали избавляться от улова, сбрасывая его обратно в реку. После чего мужчины попытались скрыться на лодке.

Началось преследование, в итоге патруль заблокировал лодку. Рыбаков доставили на берег. Никаких документов, подтверждающих законность добычи рыбы, не оказалось. Прибывшая на место полиция обнаружила в лодке почти 300 кг рыбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание по этой статье предусматривает как штраф, так и лишение свободы до двух лет.

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