На Волге задержали браконьеров с 300 кг рыбы
Росгвардия преследовала убегающих на моторной лодке браконьеров.
Росгвардия преследовала убегающих на моторной лодке браконьеров.
Специальный моторизированный полк Росгвардии на Волге пресек деятельность браконьеров, сообщает
Экипажи взвода катеров во время патрулирования Волги заметили моторную лодку и граждан, которые поднимали из воды рыболовную сеть. Катера Росгвардии приблизились к рыбакам, но те стали избавляться от улова, сбрасывая его обратно в реку. После чего мужчины попытались скрыться на лодке.
Началось преследование, в итоге патруль заблокировал лодку. Рыбаков доставили на берег. Никаких документов, подтверждающих законность добычи рыбы, не оказалось. Прибывшая на место полиция обнаружила в лодке почти 300 кг рыбы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Наказание по этой статье предусматривает как штраф, так и лишение свободы до двух лет.