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09:45 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре мужчина насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

В Краснодаре 23 октября в ДТП погибла женщина.

Авария случилась на улице Уральской в 20:34. По предварительным данным, 21-летний краснодарец за рулем Lada-2113 ехал в сторону улицы 30-й Иркутской дивизии и напротив дома 186/3 и сбил 66-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Женщина умерла до приезда скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, его машину нашли брошенной, через некоторое время молодой человек сам пришел в полицию. По предварительным данным, водитель был трезв, его стаж вождения — один год.

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