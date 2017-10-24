Семь обвиняемых по делу Андрея Брагуцы предстанут перед судом
Трое полицейских и четверо заключённых, проходящих по делу о гибели Андрея Брагуцы, предстанут перед судом. Прокуроры закончили расследование в их отношении.
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Трое полицейских и четверо заключённых, проходящих по делу о гибели Андрея Брагуцы, предстанут перед судом. Прокуроры закончили расследование в их отношении.
Правоохранителей обвиняют в бездействии. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания.
Сейчас полицейские находятся под домашним арестом, а заключённые — под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование в отношении остальных десятерых сотрудников изолятора временного содержания продолжится.
Их обвиняют в бесчеловечном отношении к задержанному.
Напомним, Андрея Брагуцу задержали 15 августа за оскорбление патрульных. Он скончался 26 августа в больнице тюрьмы Прункул от гнойной пневмонии.