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09:42 (мск), источник: Publika.md

Семь обвиняемых по делу Андрея Брагуцы предстанут перед судом

Трое полицейских и четверо заключённых, проходящих по делу о гибели Андрея Брагуцы, предстанут перед судом. Прокуроры закончили расследование в их отношении.

Источник: Publika.md

Правоохранителей обвиняют в бездействии. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания.

Сейчас полицейские находятся под домашним арестом, а заключённые — под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование в отношении остальных десятерых сотрудников изолятора временного содержания продолжится.

Их обвиняют в бесчеловечном отношении к задержанному.

Напомним, Андрея Брагуцу задержали 15 августа за оскорбление патрульных. Он скончался 26 августа в больнице тюрьмы Прункул от гнойной пневмонии.

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