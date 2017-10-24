Семь обвиняемых по делу Андрея Брагуцы предстанут перед судом

Источник: Publika.md

Правоохранителей обвиняют в бездействии. Они не стали вмешиваться, когда Брагуцу избивали в изоляторе предварительного содержания.

Сейчас полицейские находятся под домашним арестом, а заключённые — под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование в отношении остальных десятерых сотрудников изолятора временного содержания продолжится.

Их обвиняют в бесчеловечном отношении к задержанному.