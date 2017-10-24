«Сизая дымка и отвратительный запах»: Красноярск накрыло «черным небом»

Жители Центрального и и Железнодорожного районов Красноярска жалуются на вонь и сизую дымку. Об этом рассказали читатели Newslab.ru.

Неприятный запах и пыль заметили сегодня жители улиц Копылова и Профсоюзов. «Нос щиплет на Копылова. А на “Музкомедии” в 7 часов утра было ужасно — Мира чистили уборочными машинами без воды. Пыль столбом», — пояснили в жители города. На дымку жалуются и жители ул. Александра Матросова.

Сервис «Красноярск. Небо» до сих пор показывает сильное загрязнение воздуха в районе ул. Копылова. Утром проблемы были на ул. Ады Лебедевой, но после полудня ветер разогнал скопление выбросов и сейчас уровень загрязнения оценивается как «небольшое загрязнение». Среднее загрязнение воздуха наблюдается в районе улицы Павлова.