Осы завелись в хабаровском детском саду

В одной из групп хабаровского детского сада № 130 завелись осы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала горожанка по имени Марина, сын которой ходит в это дошкольное учреждение.

По словам Марины, ос обнаружили в лампах, которые находятся на потолке в раздевалке группы.

«Где-то в четверг вечером заметили, подняли заведующую. В пятницу, пока дети были на прогулке, [работники сада] поставили лестницу и выгнали ос. В понедельник сказали, что на выходных все обработали, но осы точно так же были в лампах, хотя их стало меньше. Видео мы снимали вчера, в понедельник. Некоторые осы уже и на окнах сидели. Мы не знаем, откуда [они выползли] — побаиваемся, что это гнездо. Еще укусят кого-то, а у детей может быть аллергия», — рассказала хабаровчанка.

В свою очередь, заведующая детским садом Елена Смердова заявила, что работники дезстанции потравили насекомых еще на выходных.