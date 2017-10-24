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11:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Осы завелись в хабаровском детском саду

Заведующая утверждает, что насекомых уже потравили, но родители с ней не согласны.

В одной из групп хабаровского детского сада № 130 завелись осы. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала горожанка по имени Марина, сын которой ходит в это дошкольное учреждение.

По словам Марины, ос обнаружили в лампах, которые находятся на потолке в раздевалке группы.

«Где-то в четверг вечером заметили, подняли заведующую. В пятницу, пока дети были на прогулке, [работники сада] поставили лестницу и выгнали ос. В понедельник сказали, что на выходных все обработали, но осы точно так же были в лампах, хотя их стало меньше. Видео мы снимали вчера, в понедельник. Некоторые осы уже и на окнах сидели. Мы не знаем, откуда [они выползли] — побаиваемся, что это гнездо. Еще укусят кого-то, а у детей может быть аллергия», — рассказала хабаровчанка.

В свою очередь, заведующая детским садом Елена Смердова заявила, что работники дезстанции потравили насекомых еще на выходных.

«Мы это сделали, чтобы перестраховаться и обезопасить детей. В настоящее время все решилось, никаких вопросов нет. Все облазили, вроде все чисто. По саду осы не летают, — говорит Елена Смердова. — Мы нашли возможную причину [появления ос]: в кладке здания между кирпичами со стороны улицы образовалась щель. Мы ее зацементировали. Вопрос держим на контроле».

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