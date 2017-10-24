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09:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Хулиган избил девушку возле популярного кафе во Владивостоке

Несовершеннолетняя жительница Владивостока стала жертвой неадекватного хулигана, напавшего на нее возле популярного кафе, сообщает Deita. ru.

По словам 17-летней девушки, поздно вечером она вышла из заведения на проспекте 100-летия Владивостока, когда на входе столкнулась с незнакомцем.

На улице агрессивный мужчина без причины стал ее оскорблять, угрожал физической расправой, а затем нанес испуганной школьнице телесные повреждения и скрылся.

Потерпевшая попросила работников кафе вызвать полицию, а сама обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Девушка описала приметы подозреваемого и добавила, что на руке у нападавшего был золотой браслет.

По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемого в нанесении побоев устанавливается.

Игорь Бегунов.

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