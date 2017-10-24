Хулиган избил девушку возле популярного кафе во Владивостоке
Несовершеннолетняя жительница Владивостока стала жертвой неадекватного хулигана, напавшего на нее возле популярного кафе, сообщает Deita. ru.
Несовершеннолетняя жительница Владивостока стала жертвой неадекватного хулигана, напавшего на нее возле популярного кафе, сообщает Deita. ru.
По словам 17-летней девушки, поздно вечером она вышла из заведения на проспекте 100-летия Владивостока, когда на входе столкнулась с незнакомцем.
На улице агрессивный мужчина без причины стал ее оскорблять, угрожал физической расправой, а затем нанес испуганной школьнице телесные повреждения и скрылся.
Потерпевшая попросила работников кафе вызвать полицию, а сама обратилась за медицинской помощью в травмпункт. Девушка описала приметы подозреваемого и добавила, что на руке у нападавшего был золотой браслет.
По факту случившегося стражи порядка проводят проверку. Личность подозреваемого в нанесении побоев устанавливается.
Игорь Бегунов.