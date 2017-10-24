Родственники брошенных в ОАЭ моряков просят вернуть их в Россию

Заявление с просьбой о содействии в репатриации российских моряков, застрявших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), поступило в Находкинскую транспортную прокуратуру. Об этом сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков (РПСМ).

Как пояснил председатель Дальневосточной региональной организации (ДВРО) РПСМ Николай Суханов, обращение подписали члены семей экипажа теплохода «Каролина Винд». Судовладелец «Находка Портбункер» бросил корабль в Персидском заливе.

Теплоходы «Каролина Винд» и «Кристал Норд» не смогли покинуть регион из-за истечения срока действия судовых документов. Кроме того, морякам задерживали зарплату — некоторые не получали ее с января, другие — с июля текущего года, пояснили в профсоюзе.

По словам Суханова, руководство компании «Находка Портбункер» отказалось решать проблемы моряков на фоне банкротства, объяснив это отсутствием средств на содержание экипажа и возвращение его на родину. При этом на борту не оказалось и документов, которые бы обеспечили морякам финансовые гарантии в случае репатриации и задержки зарплаты.

В направленном в прокуратуру заявлении говорится о том, что индивидуальные контракты многих моряков истекли и не были заменены. Экипаж не может связаться с берегом, заявки по снабжению моряков не выполняются.

Суханов добавил, что сложная ситуация, в которую попали моряки, может быть разрешена силами правительства России. Профсоюз со своей стороны сделает все возможное для скорейшей репатриации экипажа.