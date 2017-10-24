Полиция выясняет причины взрыва, повредившего несколько машин на парковке в челябинском Карабаше
Челябинск. 24 октября.
Челябинск. 24 октября.
Как уточнил агентству информированный источник, в понедельник в дежурную часть полиции Карабаша обратился местный житель, который сообщил, что его автомобиль поврежден произошедшим на стоянке взрывом.
Выехавшая на место дежурная группа установила, что повреждено несколько автомобилей.
«На место были вызваны саперы. Предварительно установлено, что на парковке взорвалась граната», — сказал собеседник агентства.
По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение.