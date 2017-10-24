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09:55 (мск), источник: Интерфакс

Полиция выясняет причины взрыва, повредившего несколько машин на парковке в челябинском Карабаше

Челябинск. 24 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Полиция проводит проверку по факту инцидента на парковке в Карабаше Челябинской области, где в понедельник было повреждено несколько машин, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального ГУ МВД во вторник.

Источник: РИА "Новости"

Как уточнил агентству информированный источник, в понедельник в дежурную часть полиции Карабаша обратился местный житель, который сообщил, что его автомобиль поврежден произошедшим на стоянке взрывом.

Выехавшая на место дежурная группа установила, что повреждено несколько автомобилей.

«На место были вызваны саперы. Предварительно установлено, что на парковке взорвалась граната», — сказал собеседник агентства.

По итогам проводимой полицией проверки будет принято процессуальное решение.

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