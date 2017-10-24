В Кишиневе дорогая иномарка сбила двух девушек около «зебры»

Страшная авария произошел вчера вечером на улице Киевской столичного сектора Рышкановка. 21-летних девушек сбила машина марки Audi всего в 50 метрах от пешеходного перехода. У одной из них девушек многочисленные травмы головы, а у другой переломы ноги. Первую помощь девушкам оказала работающая поблизости фармацевт.