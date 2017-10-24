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10:04 (мск), источник: Интерфакс

Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в Россию в поисках работы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Ранивший журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц перед нападением провел в России всего месяц, сообщил во вторник «Интерфаксу» осведомленный источник.

Источник: AP 2017

«Гриц прибыл из Израиля в Россию 24 сентября, по его словам, целью приезда было трудоустройство, так как в Израиле он долгое время не мог найти работу», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что до момента нападения Гриц проживал на съемной квартире в подмосковных Люберцах.

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23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам. Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Борис Гриц. В отношении него главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье статье «Покушение на убийство».

После нападения Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция.

В ходе допроса, Гриц, который имеет гражданство РФ и Израиля, не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания.

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Раненая ведущая «Эха Москвы» находится в тяжелом состоянии
Во время загрузки произошла ошибка.
23 октября© Ньюстюб
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