Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в Россию в поисках работы

Источник: AP 2017

«Гриц прибыл из Израиля в Россию 24 сентября, по его словам, целью приезда было трудоустройство, так как в Израиле он долгое время не мог найти работу», — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что до момента нападения Гриц проживал на съемной квартире в подмосковных Люберцах.

23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в помещении радиостанции «Эхо Москвы». Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам. Как выяснилось позже, нападавшим является 48-летний Борис Гриц. В отношении него главным следственным управлением СК по Москве возбуждено уголовное дело по статье статье «Покушение на убийство».

После нападения Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция.