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10:44 (мск), источник: РИА Новости

В Москве студент ударил ножом восьмиклассника

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студент колледжа ударил ножом в спину 18-летнего восьмиклассника в сквере на юге Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.

«В сквере на Черноморском бульваре ученик первого курса колледжа ударил ножом в спину 18-летнего ученика восьмого класса школы и скрылся», — сказал собеседник агентства.

В каком состоянии сейчас находится восьмиклассник, не уточняется. Что стало причиной конфликта совершеннолетнего с несовершеннолетним, тоже пока неясно. Следователи проводят проверку.

В пресс-службе ГУМВД по Москве РИА Новости подтвердили факт инцидента, но подробности не уточнили.

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