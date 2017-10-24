В Москве студент ударил ножом восьмиклассника
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студент колледжа ударил ножом в спину 18-летнего восьмиклассника в сквере на юге Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Студент колледжа ударил ножом в спину 18-летнего восьмиклассника в сквере на юге Москвы, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
«В сквере на Черноморском бульваре ученик первого курса колледжа ударил ножом в спину 18-летнего ученика восьмого класса школы и скрылся», — сказал собеседник агентства.
В каком состоянии сейчас находится восьмиклассник, не уточняется. Что стало причиной конфликта совершеннолетнего с несовершеннолетним, тоже пока неясно. Следователи проводят проверку.
В