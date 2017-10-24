В трех детсадах края нашли опасную для здоровья крупу

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в трех детских садах Бирилюсского района Красноярского края опасную крупу. Все пять партий некачественной продукции были изъяты из оборота и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты вместе с сотрудниками прокуратуры выявили нарушения в части закупки крупы детскими садами. Для питания детей использовалась продукция без документов, подтверждающих ее безопасность. Также на крупе не было маркировки изготовителя. Некоторые партии и вовсе поступили в детские учреждения с истекшим сроком годности.

«В отношении дошкольных образовательных учреждений и должностных лиц возбуждены административные дела по ст. 7.18 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некачественная крупа может быть опасная для здоровья и жизни детей. По результатам проверки все виновные лица были привлечены к ответственности.