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11:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В трех детсадах края нашли опасную для здоровья крупу

Из оборота изъяли пять партий некачественной крупы.

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в трех детских садах Бирилюсского района Красноярского края опасную крупу. Все пять партий некачественной продукции были изъяты из оборота и уничтожены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты вместе с сотрудниками прокуратуры выявили нарушения в части закупки крупы детскими садами. Для питания детей использовалась продукция без документов, подтверждающих ее безопасность. Также на крупе не было маркировки изготовителя. Некоторые партии и вовсе поступили в детские учреждения с истекшим сроком годности.

«В отношении дошкольных образовательных учреждений и должностных лиц возбуждены административные дела по ст. 7.18 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некачественная крупа может быть опасная для здоровья и жизни детей. По результатам проверки все виновные лица были привлечены к ответственности.

Напомним, в марте текущего года прокуратура нашла опасную крупу в детских садах Ермаковского района. Тогда сотрудники ведомства уничтожили более 30 кг опасной продукции.

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