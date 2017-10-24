Пожарные спасли от огня АЗС на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске
Горение сухой травы едва не привело к беде.
Горение сухой травы едва не привело к беде.
Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.
Пожарный расчет сегодня днём на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске ликвидировал горение сухой травы. Брандмейстеры менее чем за час справились с огнём, при этом защитили от пламени расположенную рядом автозаправочную станцию, сообщили ИА AmurMedia в
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что на территории Хабаровского края продолжается пожароопасный период. Зачастую именно горение травы и мусора становится причиной большей части осенних природных пожаров. Кроме этого, палы происходят в черте населенных пунктов, в дачных обществах, вдоль дорог, на пустырях, тем самым создают угрозу для жилых домов и объектов экономики.
Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев частных подворий и дачных участков огонь перекидывается на заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, рыбалку, при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом лесу и зарослях травы.
В целях предупреждения возникновения пожаров сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России в Хабаровском крае ведётся активная профилактическая работа. Всего с начала пожароопасного сезона за сжигание сухой растительности и нарушение требований пожарной безопасности было составлено 370 протоколов об административных правонарушениях. В то же время патрульными группами совершено более тысячи профилактических рейдов по частному сектору,
Кроме опасности от огня, жители краевой столицы, а также южных и центральных районов края страдают от задымленности, которая возникает время от времени. По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели преимущественно будут сохраняться ветра западного,