Пожарные спасли от огня АЗС на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Пожарный расчет сегодня днём на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске ликвидировал горение сухой травы. Брандмейстеры менее чем за час справились с огнём, при этом защитили от пламени расположенную рядом автозаправочную станцию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что на территории Хабаровского края продолжается пожароопасный период. Зачастую именно горение травы и мусора становится причиной большей части осенних природных пожаров. Кроме этого, палы происходят в черте населенных пунктов, в дачных обществах, вдоль дорог, на пустырях, тем самым создают угрозу для жилых домов и объектов экономики.

Так, днём 24 октября пожарный расчет на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске ликвидировал горение сухой травы, которое было на протяжении по фронту около километра. Брандмейстеры менее чем за час справились с огнём, при этом защитили от пламени расположенную рядом автозаправочную станцию. За последние несколько дней подразделения пожарной охраны в крае ежедневно совершают выезды на тушение палов сухой травы, в том числе на островные территории краевой столицы — о. Кабельный и о. Большой Уссурийский.

Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев частных подворий и дачных участков огонь перекидывается на заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, рыбалку, при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом лесу и зарослях травы.

В целях предупреждения возникновения пожаров сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России в Хабаровском крае ведётся активная профилактическая работа. Всего с начала пожароопасного сезона за сжигание сухой растительности и нарушение требований пожарной безопасности было составлено 370 протоколов об административных правонарушениях. В то же время патрульными группами совершено более тысячи профилактических рейдов по частному сектору, садово-огородным товариществам, 175 сходов граждан, проинструктировано около 20 тысяч человек.