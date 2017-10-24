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11:07 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пожарные спасли от огня АЗС на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске

Горение сухой травы едва не привело к беде.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 24 октября, AmurMedia.

Пожарный расчет сегодня днём на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске ликвидировал горение сухой травы. Брандмейстеры менее чем за час справились с огнём, при этом защитили от пламени расположенную рядом автозаправочную станцию, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает, что на территории Хабаровского края продолжается пожароопасный период. Зачастую именно горение травы и мусора становится причиной большей части осенних природных пожаров. Кроме этого, палы происходят в черте населенных пунктов, в дачных обществах, вдоль дорог, на пустырях, тем самым создают угрозу для жилых домов и объектов экономики.

Так, днём 24 октября пожарный расчет на проспекте 60 лет Октября в Хабаровске ликвидировал горение сухой травы, которое было на протяжении по фронту около километра. Брандмейстеры менее чем за час справились с огнём, при этом защитили от пламени расположенную рядом автозаправочную станцию. За последние несколько дней подразделения пожарной охраны в крае ежедневно совершают выезды на тушение палов сухой травы, в том числе на островные территории краевой столицы — о. Кабельный и о. Большой Уссурийский.

Сухая трава быстро вспыхивает, контролировать этот процесс сложно, поэтому часто на глазах владельцев частных подворий и дачных участков огонь перекидывается на заборы, деревянные постройки, а иногда и загораются сами дома. Особую тревогу вызывают выходные и праздничные дни, когда большинство граждан выезжают на свои дачные участки, отправляются на природу, рыбалку, при этом, пренебрегая элементарными правилами пожарной безопасности, разводят костры, забывая их погасить, бросают непотушенные сигареты в сухом лесу и зарослях травы.

В целях предупреждения возникновения пожаров сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России в Хабаровском крае ведётся активная профилактическая работа. Всего с начала пожароопасного сезона за сжигание сухой растительности и нарушение требований пожарной безопасности было составлено 370 протоколов об административных правонарушениях. В то же время патрульными группами совершено более тысячи профилактических рейдов по частному сектору, садово-огородным товариществам, 175 сходов граждан, проинструктировано около 20 тысяч человек.

Кроме опасности от огня, жители краевой столицы, а также южных и центральных районов края страдают от задымленности, которая возникает время от времени. По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение недели преимущественно будут сохраняться ветра западного, юго-западного направлений и переносом воздушных масс с южных районов Хабаровского края, приграничных районов Китайской Народной Республики и Еврейской автономной области. В связи с этим при возникновении термических аномалий на данных территориях возможно возникновение задымления в населенных пунктах. При этом стоит обратить внимание, что в относительно безветренную погоду обстановку могут усугублять отжиги сухой травы и мусора, которые проводят владельцы сельхозугодий, приусадебных участков и дач в пригороде городов и посёлков.

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