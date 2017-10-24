Дым в Хабаровске задержится до 27 октября

Источник: AP 2017

В Хабаровске дым от пожаров останется ещё на три дня. Сейчас он сохраняется на территории города из-за возгораний в лесах Китая. Людям рекомендуют не находиться долго на улице и не открывать окна.

О сложившейся ситуации предупредили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска. Дым в дальневосточной столице сохранится по 27 октября включительно. Специалисты прогнозируют задымление южных и части центральных районов региона. По информации ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю», это происходит в связи с большим количеством термических аномалий на территории Китая и переносом воздушных масс юго-западного и западного направления по пойме реки Амур.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, возможно ухудшение здоровья, особенно у людей с заболеваниями дыхательных путей. Врачи рекомендуют, находясь на улице, пользоваться медицинскими масками, воздержаться от длительных гуляний и исключить доступ наружного воздуха в помещения.