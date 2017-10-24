Дым в Хабаровске задержится до 27 октября
Врачи советуют местным жителям поменьше бывать на улице и не открывать окна.
Врачи советуют местным жителям поменьше бывать на улице и не открывать окна.
В Хабаровске дым от пожаров останется ещё на три дня. Сейчас он сохраняется на территории города
О сложившейся ситуации предупредили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска. Дым в дальневосточной столице сохранится по 27 октября включительно. Специалисты прогнозируют задымление южных и части центральных районов региона. По информации ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю», это происходит в связи с большим количеством термических аномалий на территории Китая и переносом воздушных масс
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в краевом центре задымление наблюдается с 11 октября. Тогда в двух контрольных точках отметили превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота. Через несколько дней в Хабаровск вновь пришёл дым. По данным синоптиков и главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, его могло принести из соседних регионов и Китая, где полыхают пожары.