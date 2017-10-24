В Ялте на пожаре в пятиэтажке спасено 10 человек, трое из них — дети

Звонок о возгорании спасателям поступил около часа ночи. По прибытию на место огнеборцы выяснили, что очаг загорания находится на четвертом этаже и сопровождается сильным задымлением. В кратчайшие сроки спасатели эвакуировали 10 жильцов из соседних квартир, трое из которых — дети.

«Благодаря профессиональным действиям спасателей никто из жильцов не пострадал, несмотря на то, что загорание произошло ночью, когда большинство граждан спали», — акцентировал начальник Главка МЧС РФ по Крыму Сергей Шахов.