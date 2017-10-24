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10:47 (мск), источник: РИА Крым

В Ялте на пожаре в пятиэтажке спасено 10 человек, трое из них — дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. Ночью в Ялте загорелась квартира в одном из жилых пятиэтажных домов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Звонок о возгорании спасателям поступил около часа ночи. По прибытию на место огнеборцы выяснили, что очаг загорания находится на четвертом этаже и сопровождается сильным задымлением. В кратчайшие сроки спасатели эвакуировали 10 жильцов из соседних квартир, трое из которых — дети.

«Благодаря профессиональным действиям спасателей никто из жильцов не пострадал, несмотря на то, что загорание произошло ночью, когда большинство граждан спали», — акцентировал начальник Главка МЧС РФ по Крыму Сергей Шахов.

Всего в ликвидации ЧП были задействованы 11 человек личного состава и 3 единиц техники, в том числе автолестница.

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