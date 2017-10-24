В Белореченске мужчине дали 12 лет колонии за торговлю наркотиками
Жителю Белореченска вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков.
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Жителю Белореченска вынесли приговор за незаконный сбыт наркотиков.
В суде установили, что в ноябре 2016 года 34-летний мужчина продал своему знакомому более 41 г наркотиков, в декабре он пытался продать более 233 г — его действия пресекли правоохранители, сообщает
Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы на 12 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.