Житель Нестерова задолжал 9-летнему сыну более полумиллиона рублей

В Нестеровском районе полиция возбудила уголовное дело против 34-летнего местного жителя, который задолжал своему сыну 585 тыс рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Суд обязал 34-летнего местного жителя ежемесячно отдавать четверть заработка на содержание девятилетнего ребенка, но мужчина этого не делал. Попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг он не предпринял, за что уже привлекался к административной ответственности.