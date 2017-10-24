Житель Нестерова задолжал 9-летнему сыну более полумиллиона рублей
Ему грозит до года колонии.
Ему грозит до года колонии.
В Нестеровском районе полиция возбудила уголовное дело против 34-летнего местного жителя, который задолжал своему сыну 585 тыс рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в
Суд обязал 34-летнего местного жителя ежемесячно отдавать четверть заработка на содержание девятилетнего ребенка, но мужчина этого не делал. Попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг он не предпринял, за что уже привлекался к административной ответственности.
Мужчина ранее был судим, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Ему грозит до года колонии.