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10:54 (мск), источник: Новый Калининград

Житель Нестерова задолжал 9-летнему сыну более полумиллиона рублей

Ему грозит до года колонии.

В Нестеровском районе полиция возбудила уголовное дело против 34-летнего местного жителя, который задолжал своему сыну 585 тыс рублей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» во вторник сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Суд обязал 34-летнего местного жителя ежемесячно отдавать четверть заработка на содержание девятилетнего ребенка, но мужчина этого не делал. Попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг он не предпринял, за что уже привлекался к административной ответственности.

Мужчина ранее был судим, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Ему грозит до года колонии.

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