Наркополицейские устроили облаву в ночных клубах Калининграда

В минувшие выходные сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели масштабный рейд в ночных заведениях областного центра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В четырёх популярных клубах полицейские нашли девять посетителей с признаками наркотического опьянения. Четверо отказались от медицинского освидетельствования. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении. Решение о привлечении к ответственности остальных примут по результатам экспертизы.