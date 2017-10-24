Наркополицейские устроили облаву в ночных клубах Калининграда
Сотрудники УМВД задержали девять человек.
Сотрудники УМВД задержали девять человек.
В минувшие выходные сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков провели масштабный рейд в ночных заведениях областного центра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В четырёх популярных клубах полицейские нашли девять посетителей с признаками наркотического опьянения. Четверо отказались от медицинского освидетельствования. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении. Решение о привлечении к ответственности остальных примут по результатам экспертизы.
«Цель подобных рейдов, которые будут проводиться и в дальнейшем, — профилактика наркомании в молодёжной среде и борьба с незаконным оборотом запрещённых веществ. Силовую поддержку мероприятий обеспечивают сотрудники отряда специального назначения. В обследовании помещений также участвуют полицейские кинологи со