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11:06 (мск), источник: Фонтанка

Петербургский бизнесмен Кришьян получил первый приговор за рейдерский захват

Суд вынес приговор петербургскому бизнесмену Михаилу Кришьяну по делу о рейдерском захвате зданий коммерческой организации. Кришьяна также обвиняют в серии особо тяжких преступлений, в частности в убийстве, но это дело расследуется до сих пор.

Как сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, бизнесмена признали виновным в захвате имущества ЗАО «ПТК «Строитель». Суд установил, что в сентябре 2010 года Кришьян вместе с организованной преступной группой подделал документы компании, в результате чего генеральным директором стало подставное лицо, что удалось зарегистрировать в едином госреестре юридических лиц.

Кришьян незаконно получил право владения двумя зданиями на улице Циолковского, 10, куда приехал вместе с сообщниками.

Законного директора ПТК «Строитель» схватили, обыскали и уложили на пол. Через четыре часа злоумышленники вывели коммерсанта за ворота и стали единоличными владельцами имущества компании на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Ленинский районный суд признал Кришьяна виновным в мошенничестве и незаконном лишении свободы и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что Кришьяну вменяют организацию жестокого избиения владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева (потерпевший умер в машине скорой помощи) и убийство по найму знакомого предпринимателя.

В 2011 году суд отпустил Кришьяна из СИЗО под залог в 2 миллиона рублей, после чего он скрылся за границей. В 2015 году бизнесмена задержали в Эстонии и экстрадировали в Петербург.

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