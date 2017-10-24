Петербургский бизнесмен Кришьян получил первый приговор за рейдерский захват

Как сообщила 24 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, бизнесмена признали виновным в захвате имущества ЗАО «ПТК «Строитель». Суд установил, что в сентябре 2010 года Кришьян вместе с организованной преступной группой подделал документы компании, в результате чего генеральным директором стало подставное лицо, что удалось зарегистрировать в едином госреестре юридических лиц.

Кришьян незаконно получил право владения двумя зданиями на улице Циолковского, 10, куда приехал вместе с сообщниками.

Законного директора ПТК «Строитель» схватили, обыскали и уложили на пол. Через четыре часа злоумышленники вывели коммерсанта за ворота и стали единоличными владельцами имущества компании на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Ленинский районный суд признал Кришьяна виновным в мошенничестве и незаконном лишении свободы и приговорил к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что Кришьяну вменяют организацию жестокого избиения владельца ТРК «Пулково-3» Михаила Карачева (потерпевший умер в машине скорой помощи) и убийство по найму знакомого предпринимателя.