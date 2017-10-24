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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Подозреваемого в нападении на отделение банка задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис банка.

Источник: РИА "Новости"

Как напоминает 24 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 13 октября неизвестный мужчина с оружием зашёл в отделение коммерческой организации и потребовал выдать ему деньги из кассы. Однако сотрудница банка успела закрыть окно кассового кабинета и нажала кнопку вызова охраны, после чего злоумышленник скрылся.

С места происшествия сыщики изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент преступления. Задержанного мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи влечёт наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

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