Подозреваемого в нападении на отделение банка задержали в Иркутске

Как напоминает 24 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 13 октября неизвестный мужчина с оружием зашёл в отделение коммерческой организации и потребовал выдать ему деньги из кассы. Однако сотрудница банка успела закрыть окно кассового кабинета и нажала кнопку вызова охраны, после чего злоумышленник скрылся.