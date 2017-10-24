Подозреваемого в нападении на отделение банка задержали в Иркутске
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис банка.
В Иркутске полицейские задержали подозреваемого в нападении на офис банка.
Как напоминает 24 октября 2017 года
С места происшествия сыщики изъяли видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых был зафиксирован момент преступления. Задержанного мужчину поместили в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи влечёт наказание на срок до 10 лет лишения свободы.