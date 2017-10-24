Кражу более 200 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Кражу более 200 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Железнодорожном районе Ростова.

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о хищении денег из ее дома на улице Всесоюзной.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по подозрению в преступлении 27-летнего знакомого потерпевшей.

Выяснилось, что молодой человек распивал с хозяйкой дома спиртные напитки, а когда та вышла в другую комнату, похитил шкатулку с деньгами и скрылся.