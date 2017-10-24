Кражу более 200 тысяч рублей раскрыли в Ростове
По факту преступления завели уголовное дело.
По факту преступления завели уголовное дело.
Кражу более 200 тысяч рублей раскрыли правоохранители в Железнодорожном районе Ростова.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась горожанка, которая заявила о хищении денег из ее дома на улице Всесоюзной.
В ходе
Выяснилось, что молодой человек распивал с хозяйкой дома спиртные напитки, а когда та вышла в другую комнату, похитил шкатулку с деньгами и скрылся.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Молодой человек находится под подпиской о невыезде.