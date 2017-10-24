Ночью в Калининграде сгорел старый «Пежо»
В результате пожара никто не пострадал.
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В результате пожара никто не пострадал.
В ночь с понедельника на вторник в областном центре сгорел легковой автомобиль, никто не пострадал. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил источник в экстренных службах города.
Пожар случился около половины четвертого утра около дома № 35 на улице Дмитрова. Загорелся автомобиль марки «Пежо» 1993 года выпуска. Пожар был оперативно ликвидирован, у машины выгорел салон, частично — моторный отсек и багажник.