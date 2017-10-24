В Уфе задержали группу «черных» риелторов, присвоивших более 37 млн рублей

Выяснилось, что злоумышленники работали по отработанной схеме. О приобретении квартир в ипотеку с продавцами договаривались подельники. В банке их сообщник оформлял ипотеку на неплатежеспособных либо безработных лиц. Получив согласие продавца, обвиняемые оставляли полученные деньги в банковской ячейке якобы до окончания регистрации жилья. После они помещали в ячейку фальшивые купюры, а подлинные присваивали себе.

Советский районный суд Уфы приговорил четверых риелторов и сотрудницу банка к лишению свободы на срок от одного года четырех месяцев до 10 лет в исправительной колонии общего режима. Другим четверым подельникам грозит условное лишение свободы от двух лет до трех лет и шести месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.