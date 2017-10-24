Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Выгоднее за доллары?": в РФ ответили украинской певице Приходько
5 фактов о пользе сыра
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Посольство России обвинило США в «самовольничестве»
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«У меня ничего нет»: Джигарханян о нажитом имуществе
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
Вассерман о том, зачем Кремлю нужна Собчак
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:09 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе задержали группу «черных» риелторов, присвоивших более 37 млн рублей

Ущерб, причиненный виновными, составил более 37 млн рублей, сообщает прокуратура РБ.

Выяснилось, что злоумышленники работали по отработанной схеме. О приобретении квартир в ипотеку с продавцами договаривались подельники. В банке их сообщник оформлял ипотеку на неплатежеспособных либо безработных лиц. Получив согласие продавца, обвиняемые оставляли полученные деньги в банковской ячейке якобы до окончания регистрации жилья. После они помещали в ячейку фальшивые купюры, а подлинные присваивали себе.

Советский районный суд Уфы приговорил четверых риелторов и сотрудницу банка к лишению свободы на срок от одного года четырех месяцев до 10 лет в исправительной колонии общего режима. Другим четверым подельникам грозит условное лишение свободы от двух лет до трех лет и шести месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.

Материал подготовила Лиана Хисамова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Братва наша меньшая: как живут животные в колониях Башкирии
Кротов проснулся, но этого мало: «Уфа» сыграла вничью со «СКА-Хабаровск»
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
В уставе Компартии Китая закрепили идеи Си Цзиньпина
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
День рождения ребенка: как это было в СССР В Советском Союзе на день рождения не заказывали необычных тортов и не запускали фейерверки. Не было ни аниматоров, ни даже клоунов. И, конечно, никто не вез толпу празднично одетых детей в кафе. Но почему же тогда рожденные в СССР вспоминают этот праздник с такой ностальгией?
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь