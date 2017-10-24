В Уфе задержали группу «черных» риелторов, присвоивших более 37 млн рублей
Ущерб, причиненный виновными, составил более 37 млн рублей, сообщает прокуратура РБ.
Ущерб, причиненный виновными, составил более 37 млн рублей, сообщает прокуратура РБ.
Выяснилось, что злоумышленники работали по отработанной схеме. О приобретении квартир в ипотеку с продавцами договаривались подельники. В банке их сообщник оформлял ипотеку на неплатежеспособных либо безработных лиц. Получив согласие продавца, обвиняемые оставляли полученные деньги в банковской ячейке якобы до окончания регистрации жилья. После они помещали в ячейку фальшивые купюры, а подлинные присваивали себе.
Советский районный суд Уфы приговорил четверых риелторов и сотрудницу банка к лишению свободы на срок от одного года четырех месяцев до 10 лет в исправительной колонии общего режима. Другим четверым подельникам грозит условное лишение свободы от двух лет до трех лет и шести месяцев. Пока приговор в законную силу не вступил.
Материал подготовила Лиана Хисамова.