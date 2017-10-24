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11:08 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу

Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 24 октября, в Самаре, в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной произошло повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».

В настоящее время, участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме.

Подробная информация о причинах повреждения и сроках устранения будет известна после обследования участка.

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