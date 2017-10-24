В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 24 октября, в Самаре, в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной произошло повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».

В настоящее время, участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме.