В Самаре на улице Авроры прорвало теплотрассу
Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети.
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Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети.
Во вторник, 24 октября, в Самаре, в районе пересечения улиц Авроры и Гаражной произошло повреждение тепломагистрали диаметром 1000 мм, сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей».
В настоящее время, участок трубопровода отключен, место огорожено, ведется сборка технологической схемы для подключения потребителей по временной схеме.
Подробная информация о причинах повреждения и сроках устранения будет известна после обследования участка.