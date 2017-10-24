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11:22 (мск), источник: VLADNEWS

Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что из его частного дома, расположенного в районе улицы Камской, похищены личные вещи и газонокосилка.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия.

Установлено, что в ночное время злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, выставив оконное стекло. Подозреваемый похитил имущество на сумму более 8 тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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