Серийный вор-домушник задержан во Владивостоке
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.
Полицейские Владивостока задержали подозреваемого в серии квартирных краж, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владивостоку (Первореченский район) поступило сообщение о краже. Заявитель рассказал, что из его частного дома, расположенного в районе улицы Камской, похищены личные вещи и газонокосилка.
На место происшествия прибыла
Установлено, что в ночное время злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, выставив оконное стекло. Подозреваемый похитил имущество на сумму более 8 тысяч рублей, после чего скрылся.
В ходе оперативно — розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 33-летнего мужчину. В отделе полиции он дал признательные показания и сознался в еще одном аналогичном преступлении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.