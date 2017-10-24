«Бесправный» пермяк на легковушке снес световую опору

Инцидент произошел рано утром около улицы Студенческой. Превысив скорость, 24-летний парень врезался в столб. Сейчас он госпитализирован. Как выяснилось, прав на управление мешиной у него не было.

Проверка продолжается.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что водитель легкового автомобиля в Прикамье погиб из-за отцепившегося прицепа. КамАЗ с прицепом ехал по автодороге Фоки — Уральское в 11.45 в Чайковском районе. За рулем был 35-летний житель Удмуртии.