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11:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Бесправный» пермяк на легковушке снес световую опору

ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. В Перми владелец «пятнадцатой» врезался в световую опору, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Инцидент произошел рано утром около улицы Студенческой. Превысив скорость, 24-летний парень врезался в столб. Сейчас он госпитализирован. Как выяснилось, прав на управление мешиной у него не было.

Проверка продолжается.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что водитель легкового автомобиля в Прикамье погиб из-за отцепившегося прицепа. КамАЗ с прицепом ехал по автодороге Фоки — Уральское в 11.45 в Чайковском районе. За рулем был 35-летний житель Удмуртии.

На третьем километре дороги у большегруза отцепился прицеп, выехал на встречную полосу. В него влетел ВАЗ-2172030. 50-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

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