«Бесправный» пермяк на легковушке снес световую опору
ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. В Перми владелец «пятнадцатой» врезался в световую опору, сообщает
ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. В Перми владелец «пятнадцатой» врезался в световую опору, сообщает
Инцидент произошел рано утром около улицы Студенческой. Превысив скорость, 24-летний парень врезался в столб. Сейчас он госпитализирован. Как выяснилось, прав на управление мешиной у него не было.
Проверка продолжается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что водитель легкового автомобиля в Прикамье погиб
На третьем километре дороги у большегруза отцепился прицеп, выехал на встречную полосу. В него влетел ВАЗ-2172030. 50-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.