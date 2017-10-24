Омичка донесла в полицию сама на себя
Женщина хотела скрыть свои траты от мужа и заявила, что у неё украли деньги.
Женщина хотела скрыть свои траты от мужа и заявила, что у неё украли деньги.
Полицейские возбудили дело за ложный донос в отношении 35-летней омички, которая заявила, что с её карты украли деньги, сообщает
Женщина обратилась в городской отдел полиции № 7 с заявлением о краже 17 тыс. рублей с карты. В банке сообщили, что эта сумму сняли через банкомат. Когда оперативники посмотрели запись камеры видеонаблюдения, выяснилось, что сама владелица карты сделал это.
Она потратила деньги втайне от мужа, который потом начал интересоваться премией, которую женщина должна была получить.
В итоге в отношении заявительницы возбудили уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос» по ч. 1 ст. 306 УК РФ, максимальное наказание по которой — два года лишения свободы.