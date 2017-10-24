Омичка донесла в полицию сама на себя

Полицейские возбудили дело за ложный донос в отношении 35-летней омички, которая заявила, что с её карты украли деньги, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Женщина обратилась в городской отдел полиции № 7 с заявлением о краже 17 тыс. рублей с карты. В банке сообщили, что эта сумму сняли через банкомат. Когда оперативники посмотрели запись камеры видеонаблюдения, выяснилось, что сама владелица карты сделал это.

Она потратила деньги втайне от мужа, который потом начал интересоваться премией, которую женщина должна была получить.